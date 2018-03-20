Трамп заявил о планах встретиться с Путиным 

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что может встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в ближайшем будущем. Об этом сообщает РИА Новости.
«Я провел телефонный разговор с президентом Путиным. Поздравил его с победой на выборах. Мы, возможно, встретимся в не столь отдаленном будущем, мы можем обсудить гонку вооружений. Вы знаете, что он сделал заявление, что находится в гонке вооружений, это нехорошая вещь, это было одно из первых заявлений, которое он сделал после выборов», — сказал Трамп.
В ходе возможной встречи президент США хотел бы обсудить с Путиным «Украину, Сирию, Северную Корею и много других вещей».