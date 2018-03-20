Украина обвинила Венгрию в «сознательной политической манипуляции» 

Венгрия занимается «сознательными политическими манипуляциями», критикуя украинский закон об образовании, заявила официальный представитель МИД Украины Марьяна Беца, сообщает «112 Украина».
«Все последние заявления Венгрии по своей форме и содержанию очень приблизились к красной линии, если не перешли ее. Это сознательные политические манипуляции и откровенное искажение реальности. Нам очень обидно, потому что Венгрия наш партнер, мы конструктивно настроены к диалогу с общих вопросов, но такие манипуляции и искажения для нас являются неприятными», — сказала Беца.
При этом она выразила сомнение относительно того, что Венгрия заблокирует участие президента Украины Петра Порошенко в саммите НАТО.
Ранее сегодня венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто в очередной раз раскритиковал Украину за принятие закона об образовании, которые жестко ограничит преподавание в украинских школах на всех языках, кроме украинского. Он также выразил недовольство тем, что Минобороны Украины решило перебросить военный батальон в Берегово в Закарпатье, где преимущественно проживают этнические венгры.
Беца в ответ на заявление Сийярто сказала, что перемещение военных на внутренней территории является суверенным белом Украины.
Закон об образовании, принятый на Украине в прошлом году несмотря на протесты национальных меньшинств, запрещает преподавание в школах на иных языках, кроме украинского, за исключением начальной школы. Принятие закона вызвало критику со стороны ряда стран ЕС, в частности, Венгрии и Румынии, в результате Киев допустил ограниченное преподавание на национальных языках народов Евросоюза в украинских школах, однако для русского языка подобные допущения введены не были.