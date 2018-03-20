Украина обвинила Венгрию в «сознательной политической манипуляции»

«Все последние заявления Венгрии по своей форме и содержанию очень приблизились к красной линии, если не перешли ее. Это сознательные политические манипуляции и откровенное искажение реальности. Нам очень обидно, потому что Венгрия наш партнер, мы конструктивно настроены к диалогу с общих вопросов, но такие манипуляции и искажения для нас являются неприятными», — сказала Беца.

При этом она выразила сомнение относительно того, что Венгрия заблокирует участие президента Украины Петра Порошенко в саммите НАТО

Ранее сегодня венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто в очередной раз раскритиковал Украину за принятие закона об образовании, которые жестко ограничит преподавание в украинских школах на всех языках, кроме украинского. Он также выразил недовольство тем, что Минобороны Украины решило перебросить военный батальон в Берегово в Закарпатье, где преимущественно проживают этнические венгры.

Беца в ответ на заявление Сийярто сказала, что перемещение военных на внутренней территории является суверенным белом Украины.