Ещё
Власти Украины объявили об аресте всех активов «Газпрома»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Власти Украины объявили об аресте всех активов «Газпрома» 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что все активы российской компании «Газпром» на украинской территории были описаны, арестованы и переданы в государственный бюджет Киева. Об этом сообщил портал «Укринформ».
Вместе с тем уточнятся, что активы «Газпрома» оцениваются в 100 миллионов гривен, или в 3,8 миллиона долларов.
По словам Петренко, министерство юстиции намерено сотрудничать с коллегами также по другим судебным решениям, обязывающим Россию выплатить денежные средства Украине.
Уточняется, что речь идет о решении арбитражного суда в Стокгольме, согласно которому российская компания должна выплатить украинскому «Нафтогазу» 2,56 миллиарда долларов.
Мы имеем хорошие перспективы и хорошие наработки относительно выполнения этих решений не только на Украине, но и в других странах, с которыми у Украины есть соответствующие договоры,
— Павел Петренко.
Ранее украинский премьер‐министр Владимир Гройсман подсчитал якобы долги российского «Газпрома» перед Украиной. По его подсчетам, компания якобы должна украинской стране 8,5 миллиарда долларов.
360tv.ru: последние новости
Власти Украины объявили об аресте всех активов «Газпрома» Порошенко поручил внести в Конституцию положения о вступлении в НАТО и ЕС Евросоюз профинансирует поддержку мигрантов в Турции
 Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лукашенко рассказал о страхе России55
Отец Литвиненко назвал убийцу сына124
Россияне приготовились затянуть пояса355
Кто не поздравил Путина и другие события дня51
Украина арестовала все активы «Газпрома»341
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение