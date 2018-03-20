Власти Украины объявили об аресте всех активов «Газпрома» 

Министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что все активы российской компании «Газпром» на украинской территории были описаны, арестованы и переданы в государственный бюджет Киева. Об этом сообщил портал «Укринформ».
Вместе с тем уточнятся, что активы «Газпрома» оцениваются в 100 миллионов гривен, или в 3,8 миллиона долларов.
По словам Петренко, министерство юстиции намерено сотрудничать с коллегами также по другим судебным решениям, обязывающим Россию выплатить денежные средства Украине.
Уточняется, что речь идет о решении арбитражного суда в Стокгольме, согласно которому российская компания должна выплатить украинскому «Нафтогазу» 2,56 миллиарда долларов.
Мы имеем хорошие перспективы и хорошие наработки относительно выполнения этих решений не только на Украине, но и в других странах, с которыми у Украины есть соответствующие договоры,
— Павел Петренко.
Ранее украинский премьер‐министр Владимир Гройсман подсчитал якобы долги российского «Газпрома» перед Украиной. По его подсчетам, компания якобы должна украинской стране 8,5 миллиарда долларов.