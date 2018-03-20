Власти Украины объявили об аресте всех активов «Газпрома»

Вместе с тем уточнятся, что активы «Газпрома» оцениваются в 100 миллионов гривен, или в 3,8 миллиона долларов.

По словам Петренко, министерство юстиции намерено сотрудничать с коллегами также по другим судебным решениям, обязывающим Россию выплатить денежные средства Украине.

Уточняется, что речь идет о решении арбитражного суда в Стокгольме , согласно которому российская компания должна выплатить украинскому «Нафтогазу» 2,56 миллиарда долларов.

Мы имеем хорошие перспективы и хорошие наработки относительно выполнения этих решений не только на Украине, но и в других странах, с которыми у Украины есть соответствующие договоры,

— Павел Петренко.