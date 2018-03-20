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Украина арестовала все активы «Газпрома»
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Украина арестовала все активы «Газпрома» 

Парламентская газета 7 часов назад
Фото: Парламентская газета
Министр юстиции Украины Павел Петренко во вторник сообщил о взыскании «всего, что фактически было у »Газпрома» на территории страны, по делу о штрафе в связи с нарушением украинского антимонопольного законодательства.
По его словам, стоимость арестованных активов российского концерна оценивается в 3,8 миллиона долларов.
Петренко заявил, что подконтрольное ему ведомство также намерено вести работу по другим судебным постановлениям, в том числе решению Стокгольмского арбитражного суда, обязывающему «Газпром» выплатить в пользу «Нафтогаза» 2,56 миллиарда долларов за недопоставку согласованных для транзита объёмов газа.
«Мы имеем хорошие перспективы и хорошие наработки относительно выполнения этих решений не только на Украине, но и в других странах, с которыми у Украины есть соответствующие договоры», — цитирует ТАСС слова министра.
8 марта сообщалось, что судебные исполнители начали описание и арест активов, принадлежащих «Газпрому» на Украине.
В январе 2016 года Антимонопольный комитет Украины решил принудительно оштрафовать «Газпром» на сумму в 3,26 миллиарда долларов. Позже компании насчитали 100% пени на штраф. Затем это решение было подтверждено украинскими судами, апелляции «Газпрома» были отклонены.
В конце 2017 года Хозяйственный суд Киева позволил взыскивать с российской компании не только средства, размещенные на счетах в банках, но и имущество.
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