США выделят более полмиллиарда долларов на помощь Украине и Грузии

"Не менее 105 миллионов 325 тысяч долларов должны быть предоставлены в виде помощи Грузии… Не менее 420 миллионов 700 тысяч должны быть предоставлены в качестве помощи Украине", — говорится в проекте бюджета.

Эти цифры не включают 200-миллионную военную помощь Украине.