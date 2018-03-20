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США и Южная Корея возобновят совместные учения 1 апреля
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США и Южная Корея возобновят совместные учения 1 апреля 

РИА Новости 5 часов назад
РИА НОВОСТИ. США И ЮЖНАЯ КОРЕЯ ВОЗОБНОВЯТ СОВМЕСТНЫЕ ВОЕННЫЕ УЧЕНИЯ 1 АПРЕЛЯ, КНДР ПРОИНФОРМИРОВАНА ОБ ЭТОМ — ПЕНТАГОН
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