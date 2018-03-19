Вертолеты коалиции США эвакуировали главарей ИГ* с северо-востока Сирии 

ДАМАСК, 19 мар — РИА Новости. Вертолеты международной коалиции во главе с США эвакуировали с юго-востока окрестностей города Камышли на северо-востоке Сирии группу главарей террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ, запрещена в РФ), сообщает сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на собственный источник.
По данным агентства три вертолета совершили посадку в пригороде Камышли, забрали четверых главарей ИГ* иракского происхождения и улетели в неизвестном направлении.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. США и международная коалиция с 2014 года проводят на территории САР операцию против ИГ* без согласия властей страны.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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