Ещё
Вертолеты коалиции США эвакуировали главарей ИГ* с северо-востока Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вертолеты коалиции США эвакуировали главарей ИГ* с северо-востока Сирии 

РИА Новости 10 часов назад
Фото: РИА Новости
ДАМАСК, 19 мар — РИА Новости. Вертолеты международной коалиции во главе с США эвакуировали с юго-востока окрестностей города Камышли на северо-востоке Сирии группу главарей террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ, запрещена в РФ), сообщает сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на собственный источник.
По данным агентства три вертолета совершили посадку в пригороде Камышли, забрали четверых главарей ИГ* иракского происхождения и улетели в неизвестном направлении.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. США и международная коалиция с 2014 года проводят на территории САР операцию против ИГ* без согласия властей страны.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
РИА Новости: последние новости
США и их союзники поддерживают радикальную оппозицию в САР, заявил Косачев "Государственный бандитизм": Киев не дал россиянам проголосовать Силы в США, разрушающие отношения с Россией, играют с огнем, заявил Рябков
 Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США отреагировали на победу Путина465
«Перестаньте нас оскорблять»153
Германия нашла замену российскому газу556
Депортация журналистов с Украины: реакция ОБСЕ9
Якубович обратился к Грудинину508
Видео
06:39
В США отреагировали на победу Путина
Политика
01:38
Путин призвал запасников на сборы
Армия
01:19
ЕС обозначил позицию по выборам в Крыму
Политика В мире
01:03
Дудь нашел способ сбрить усы Грудинину
Общество
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
01:38
Путин ответил Макрону на обвинения по делу Скрипаля
Политика
01:19
Решен вопрос с британскими визами для россиян
В мире Общество
01:00
«Ракета стала разрушаться в мгновение ока»
Наука и техника Статьи
01:00
У обладателя «рук-базук» возникли проблемы со здоровьем
Шоу-бизнес
05:07
Зюганов прокомментировал результат Грудинина
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение