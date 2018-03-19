Вертолеты коалиции США эвакуировали главарей ИГ* с северо-востока Сирии

По данным агентства три вертолета совершили посадку в пригороде Камышли, забрали четверых главарей ИГ* иракского происхождения и улетели в неизвестном направлении.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. США и международная коалиция с 2014 года проводят на территории САР операцию против ИГ* без согласия властей страны.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>