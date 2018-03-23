Китай потребовал от США воздержаться от объявленных торговых мер

"Мы призываем США воздержаться от исполнения, принимать решения внимательно и избегать того, чтобы подвергать опасности торговые отношения Китая и США с целью повредить другим — в конечном итоге это окончится вредом для самих (США)" — говорится в пресс-релизе.

"Китай глубоко разочарован и выступает твердо против подобных действий", — говорится в заявлении.

Дипломаты также заявили, что не боятся торговой войны.

"Если США начнут торговую войну, Китай будет сражаться до конца, чтобы защитить свои законные интересы всеми необходимыми способами", — говорится в заявлении.