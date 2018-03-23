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Китай потребовал от США воздержаться от объявленных торговых мер
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Китай потребовал от США воздержаться от объявленных торговых мер 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: Капитал страны
ВАШИНГТОН, 23 мар — РИА Новости. КНР требует от США воздержаться от объявленных торговых мер, говорится в заявлении китайского посольства в США.
"Мы призываем США воздержаться от исполнения, принимать решения внимательно и избегать того, чтобы подвергать опасности торговые отношения Китая и США с целью повредить другим — в конечном итоге это окончится вредом для самих (США)" — говорится в пресс-релизе.
"Китай глубоко разочарован и выступает твердо против подобных действий", — говорится в заявлении.
Дипломаты также заявили, что не боятся торговой войны.
"Если США начнут торговую войну, Китай будет сражаться до конца, чтобы защитить свои законные интересы всеми необходимыми способами", — говорится в заявлении.
Президент США Дональд Трамп в четверг подписал меморандум, в рамках которого потребовал от торгового представителя США в 15-дневный срок представить список товаров КНР, подпадающих под рост пошлин, а также инициировать иск к КНР в ВТО по предполагаемым нарушениям в области лицензирования.
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