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США и их союзники поддерживают радикальную оппозицию в САР, заявил Косачев
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США и их союзники поддерживают радикальную оппозицию в САР, заявил Косачев 

РИА Новости 11 часов назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. США И ИХ СОЮЗНИКИ В СИРИИ АКТИВНО ПОДДЕРЖИВАЮТ РАДИКАЛЬНУЮ ОППОЗИЦИЮ, В РЯДАХ КОТОРОЙ ЕСТЬ ТЕРРОРИСТЫ — КОСАЧЕВ РИА НОВОСТИ
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