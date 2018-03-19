Маас: ЕС поддерживает Украину, но требует реализации реформ

"Мы поддерживаем украинское правительство , но требуем от него продолжения процесса реформ", — сказал он.

В частности, ЕС требует от Украины больших усилий в борьбе с коррупцией, укреплении доверия граждан и поддержке экономического восстановления и создания рабочих мест в стране.