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Маас: ЕС поддерживает Украину, но требует реализации реформ
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Маас: ЕС поддерживает Украину, но требует реализации реформ 

ТАСС 2 часа назад
БРЮССЕЛЬ, 19 марта. /ТАСС/. Европейский союз настаивает на том, чтобы Украина реализовывала реформы. Об этом заявил в понедельник глава МИД ФРГ Хайко Маас перед началом встречи глав внешнеполитических ведомств 28 стран-членов Евросоюза в Брюсселе.
"Мы поддерживаем украинское правительство, но требуем от него продолжения процесса реформ", — сказал он.
В частности, ЕС требует от Украины больших усилий в борьбе с коррупцией, укреплении доверия граждан и поддержке экономического восстановления и создания рабочих мест в стране.
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