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Саакашвили пообещал «вернуть» Крым Украине
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Саакашвили пообещал «вернуть» Крым Украине 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: Глеб Гаранич/Reuters
Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в ходе акции протеста в Киеве пообещал «вернуть» Крым Украине, сообщает NewsOne.
"Приветствую вас, Киев! Мы вернули Майдан — мы вернем себе и Крым… Мы должны перейти на акции прямого действия, народного гнева, когда мы будем показывать всем прокурорам, приспешникам режима, что у них будет гореть земля под ногами", — заявил Саакашвили.
Ранее сторонники экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили вышли на майдан Независимости в центре Киева с требованием отставки президента Петра Порошенко.
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