Саакашвили пообещал «вернуть» Крым Украине

"Приветствую вас, Киев! Мы вернули Майдан — мы вернем себе и Крым… Мы должны перейти на акции прямого действия, народного гнева, когда мы будем показывать всем прокурорам, приспешникам режима, что у них будет гореть земля под ногами", — заявил Саакашвили.