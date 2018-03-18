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Асад посетил огневой рубеж в Восточной Гуте
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Асад посетил огневой рубеж в Восточной Гуте 

ТК «Звезда» 7 часов назад
Президент Сирии Башар Асад посетил огневой рубеж в Восточной Гуте и встретился с военнослужащими. Об этом сообщает пресс-служба сирийского президента.
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