Киевлян возмутила надпись «Крым наш» на украинском флаге 

Металлические конструкции с посвященными истории Крыма плакатами в центре Киева вызвали негодование некоторых пользователей украинских соцсетей из-за размещенных на них лозунгов.
На плакатах на фоне цветов украинского флага были размещены надписи "Крым наш", "Симферополь наш" и другие.
Київ, Майдан Незалежності
Крым — Наш!
😠 pic.twitter.com/ax2ABeh7jx— Видаль Сорокин 🇺🇦 (@VidalSorokin) March 17, 2018
Утром в воскресенье конструкции на площади Независимости были демонтированы сторонниками экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, которые вышли на акцию с требованием отставки президента Украины Петра Порошенко.