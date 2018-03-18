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Киевлян возмутила надпись «Крым наш» на украинском флаге
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Киевлян возмутила надпись «Крым наш» на украинском флаге 

РИА Новости 8 часов назад
Фото: AFP 2018 / Sergei Supinsky
Металлические конструкции с посвященными истории Крыма плакатами в центре Киева вызвали негодование некоторых пользователей украинских соцсетей из-за размещенных на них лозунгов.
На плакатах на фоне цветов украинского флага были размещены надписи "Крым наш", "Симферополь наш" и другие.
Утром в воскресенье конструкции на площади Независимости были демонтированы сторонниками экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, которые вышли на акцию с требованием отставки президента Украины Петра Порошенко.
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