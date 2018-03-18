В Киеве завершилась акция сторонников Саакашвили

Ранее сообщалось, что сторонники Саакашвили проводят акцию за отставку Порошенко, во время митинга они разобрали металлические конструкции в центре Киева.

По данным агентства, митинг длился почти два часа. Организаторы заявили, что дату следующей акции они объявят позже. При этом они сообщили, что планируют провести митинг у здания парламента в один из будних дней с требованием, в частности, принять закон об импичменте президенту.