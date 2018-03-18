Силовики открыли минометный огонь по северу Донецка

Украинские силовики открыли огонь по северной окраине Донецка, выпустив по району Вольво-центра две мины калибром 120 миллиметров, сообщили журналистам в воскресенье в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК).
Контактная группа по Украине договорилась о полном прекращении огня в Донбассе с 5 марта.
"14.20 — ВСУ открыли минометный огонь по направлению Пески (под контролем Киева) — Вольво-центр (север Донецка, под контролем ДНР), выпущено две мины калибром 120 миллиметров", — сказал представитель ДНР в СЦКК.