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Силовики открыли минометный огонь по северу Донецка
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Силовики открыли минометный огонь по северу Донецка, сообщили в ДНР 

РИА Новости 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Украинские силовики открыли огонь по северной окраине Донецка, выпустив по району Вольво-центра две мины калибром 120 миллиметров, сообщили журналистам в воскресенье в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК).
Контактная группа по Украине договорилась о полном прекращении огня в Донбассе с 5 марта.
"14.20 — ВСУ открыли минометный огонь по направлению Пески (под контролем Киева) — Вольво-центр (север Донецка, под контролем ДНР), выпущено две мины калибром 120 миллиметров", — сказал представитель ДНР в СЦКК.
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