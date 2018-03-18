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Слуцкий назвал «государственным бандитизмом» действия Украины
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Слуцкий назвал «государственным бандитизмом» действия Украины в отношении избирателей РФ 

ТАСС 11 часов назад
Фото: РИА Новости
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий расценивает как государственный бандитизм и вмешательство в выборы действия властей на Украине, где в день голосования российских граждан силовым образом не допускают в здания диппредставительств.
"Действия украинских властей в день выборов президента РФ — это откровенный государственный бандитизм. Киев в своей антироссийской агонии нарушает все свои международные обязательства", — сказал Слуцкий журналистам в воскресенье. Глава комитета заверил, что российская сторона, "безусловно, поставит вопрос о нарушении прав человека в отношении избирателей РФ во всех международных организациях и будет призывать привлечь Украину к ответу". "Надеемся на объективные выводы", — подчеркнул Слуцкий.
Он также обратил внимание на "вероломный характер" действий украинских властей.
"В данном случае киевские власти действовали абсолютно вероломно: сначала согласовав на уровне Министерств иностранных дел организацию процедуры голосования в российских представительствах на Украине, а потом полицейскими методами устранив граждан РФ от участия в этом процессе. Вот это как раз элемент прямого вмешательства в выборы", — заключил глава комитета.
Организации украинских националистов 8 марта заявили, что сорвут голосование в день выборов президента РФ на участках, организованных в дипломатических представительствах России на Украине. Позднее глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что режим охраны российских дипломатических учреждений на территории Украины "не будет предусматривать 18 марта доступ к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах".
Подъезды к зданию посольства РФ в Киеве с ночи блокируются сотнями представителей силовых ведомств и националистами. При этом силовики пропускают в здание только дипломатов.
Аналогичные ограничения для граждан РФ в день президентских выборов введены у зданий генконсульств в Одессе, Харькове и Львове.
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