Порошенко: членство Украины в ЕС является вопросом лет, а не десятилетий

Ранее сообщалось, что Порошенко поручил подготовить проект поправок в Конституцию о планах Украины вступить в ЕС и НАТО.

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Порошенко: членство Украины в ЕС является вопросом лет, а не десятилетий