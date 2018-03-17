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Порошенко: членство Украины в ЕС является вопросом лет, а не десятилетий
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Порошенко: членство Украины в ЕС является вопросом лет, а не десятилетий 

RT на русском 17 марта 2018
Украинский президент Пётр Порошенко выразил уверенность в том, что вступление страны в ЕС является вопросом лет, а не десятилетий. Об этом глава государства заявил в интервью немецкой медиагруппе Funke. «В Германии это может быть непопулярным, но я абсолютно уверен, что Украина будет принята в Европейский союз. И это будет вопрос лет, а не десятилетий. Вряд ли какая другая страна проявляет больше интереса по отношению к Европе, чем Украина», — приводит его слова сайт президента Украины.
Порошенко заявил, что установил курс на вступление Украины в НАТО и ЕС.
Ранее сообщалось, что Порошенко поручил подготовить проект поправок в Конституцию о планах Украины вступить в ЕС и НАТО.
RT на русском: последние новости
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