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В МИД назвали решение Киева по выборам президента России беспрецедентным
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В МИД назвали решение Киева по выборам президента России беспрецедентным
РИА Новости
16 марта 2018
Фото:
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. РЕШЕНИЕ
УКРАИНЫ
НЕ ДОПУСКАТЬ ГРАЖДАН
РФ
В ПОСОЛЬСТВО И ГЕНКОНСУЛЬСТВА НА ВЫБОРЫ БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫ, НЕ ПОДХОДЯТ ДЛЯ ЦИВИЛИЗОВАННЫХ СТРАН —
МИД
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