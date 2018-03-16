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В МИД назвали решение Киева по выборам президента России беспрецедентным
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В МИД назвали решение Киева по выборам президента России беспрецедентным 

РИА Новости 16 марта 2018
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. РЕШЕНИЕ УКРАИНЫ НЕ ДОПУСКАТЬ ГРАЖДАН РФ В ПОСОЛЬСТВО И ГЕНКОНСУЛЬСТВА НА ВЫБОРЫ БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫ, НЕ ПОДХОДЯТ ДЛЯ ЦИВИЛИЗОВАННЫХ СТРАН — МИД
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