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Пушков рассказал, к чему приведет вступление Украины в ЕС
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Пушков рассказал, к чему приведет вступление Украины в ЕС 

Российская Газета 15 часов назад
Фото: Русская Весна
Присоединение Украины к Евросоюзу приведет к бытрой гибели последнего, считает глава временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
Так сенатор прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко, который убежден, что членство страны в ЕС является вопросом нескольких лет, а не десятилетий. «Порошенко угрожает, подобно Атилле, ворваться в ЕС через несколько лет, — отметил Пушков в Twitter. „Если ЕС и впрямь примет Украину, тогда ему точно конец. Моментальный“, — добавил он.
Ранее пресс-служба президента Украины процитировала его интервью немецкой медиагруппе Funke. „В Германии это может быть непопулярным, но я абсолютно уверен, что Украина будет принята в Европейский Союз. И это будет вопрос нескольких лет, а не десятилетий. Вряд ли какая-либо другая страна проявляет больше интереса по отношению к Европе, чем Украина“, — сказал Петр Порошенко.
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