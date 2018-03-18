В Киеве задержали сторонников Саакашвили

В Киеве полицейские задержали активистов партии бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили «Движение новых сил», которые хотели установить сцену на майдане Независимости. Об этом сообщается в фейсбуке партии.

"Силовики заблокировали грузовик со сценой, а теперь забирают в участки активистов! По предварительной информации, забрали водителя грузовика и активиста Игоря Терещенко", — говорится в сообщении.

Петра Порошенко. Как отмечается, цену планировалось установить для марша, с требованием отставки президента Украины

Ранее сообщалось, что Михаил Саакашвили призвал генпрокуратуру Украины возобновить дело против него.