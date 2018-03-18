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Порошенко: Украина вступит в ЕС через несколько лет, а в НАТО — еще раньше
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Порошенко: Украина вступит в ЕС через несколько лет, а в НАТО — еще раньше 

ИноСМИ 10 часов назад
Фото: ИноСМИ
Президент Петр Порошенко в разговоре с немецкими СМИ заявил, что Украина уже в ближайшее время вступит в НАТО и Евросоюз. Об этом говорится в интервью Порошенко изданию медиагруппы Funke, которое опубликовано, в частности, в Westdeutsche Allgemeine Zeitung, передает ЕП.
Петр Порошенко заверил журналистов, что вступление Украины в ЕС — это «вопрос лет, а не десятилетий».
«В Германии это (утверждение) может быть непопулярным, но я абсолютно уверен, что Украина войдет в состав Европейского союза. И это будет вопросом лет, а не десятилетий. Вряд ли у какай-то другой страны есть больше энтузиазма в отношении Европы, чем у Украины», — заявил президент, не уточнив, через сколько лет он рассчитывает на такое решение.
Кроме того, он заявил, что планирует достичь членства в НАТО еще раньше, чем членства в ЕС.
«Я устанавливаю курс прежде всего на присоединение к НАТО, а уже потом — к ЕС», — подчеркнул президент.
Порошенко также заверил, что «решительно продолжит курс на реформы».
Комментируя вопрос о претензиях западных партнеров в сфере противодействия коррупции, Порошенко пообещал, что Украина «выполнит критерии вступления в ЕС, в том числе в вопросе противодействия коррупции».
Также Порошенко рассказал о создании Антикоррупционного суда.
«Именно я начал создание Антикоррупционного суда, которого нет в большинстве стран Европы. Судьи полностью политически независимы, и они получают зарплату в три раза выше той, которую получает президент», — заявил он.
Как сообщалось, 16 марта президент Петр Порошенко выдал распоряжение подготовить проект поправок к Конституции, который закрепит стремление к вступлению в НАТО и ЕС.
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 Ещё 6 источников 
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