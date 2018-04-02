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За сутки к перемирию в Сирии присоединились десять населенных пунктов
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За сутки к перемирию в Сирии присоединились десять населенных пунктов 

РИА Новости 58 минут назад
Фото: РИА Новости
РИА Новости. Десять соглашений подписано за сутки с населенными пунктами провинции Хама в Сирии о присоединении к перемирию — Минобороны РФ.
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