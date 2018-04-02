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За сутки к перемирию в Сирии присоединились десять населенных пунктов
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За сутки к перемирию в Сирии присоединились десять населенных пунктов
РИА Новости
58 минут назад
Фото:
РИА Новости
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РИА Новости
. Десять соглашений подписано за сутки с населенными пунктами провинции Хама в
Сирии
о присоединении к перемирию —
Минобороны РФ
.
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