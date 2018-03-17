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РФ разглядела подготовку США к удару по Сирии
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Россия разглядела подготовку США к удару по Сирии 

Lenta.ru 9 часов назад
Фото: Vadim Ghirda / AP
США развернули в Средиземном и Красном морях, а также в Персидском заливе группировки с крылатыми ракетами для возможного удара по Сирии. Такое заявление сделали в Генштабе России, передает «Интерфакс».
По словам начальника Главного оперативного управления Генштаба Сергея Рудского, США, возможно, нанесут удар по государственным объектам и сирийским войскам, обвинив тех в применении химического оружия.
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The Washington Post в начале марта писала, что администрация американского президента Дональда Трампа обдумывает новые военные действия в Сирии.
По данным Вашингтона, Дамаск продолжает применять химическое оружие против мирных граждан, в 2018 году его использовали как минимум семь раз, уточняла The Washington Post.
В апреле 2017 года США нанесли удар по военному аэродрому в Сирии, было выпущено не менее 50 ракет «Томагавк».
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