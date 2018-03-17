РФ разглядела подготовку США к удару по Сирии

Россия разглядела подготовку США к удару по Сирии

США развернули в Средиземном и Красном морях, а также в Персидском заливе группировки с крылатыми ракетами для возможного удара по Сирии . Такое заявление сделали в Генштабе России , передает «Интерфакс»

По словам начальника Главного оперативного управления Генштаба Сергея Рудского, США, возможно, нанесут удар по государственным объектам и сирийским войскам, обвинив тех в применении химического оружия.

По данным Вашингтона, Дамаск продолжает применять химическое оружие против мирных граждан, в 2018 году его использовали как минимум семь раз, уточняла The Washington Post.

В апреле 2017 года США нанесли удар по военному аэродрому в Сирии, было выпущено не менее 50 ракет «Томагавк».