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В Китае осудили сотрудничество США и Тайваня
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В Китае осудили сотрудничество США и Тайваня 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Власти Китая выразили решительный протест в связи с принятием закона об укреплении сотрудничества США и Тайваня, который подписал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Об этом сообщается на сайте посольства Китая в США.
"Соответствующие положения в «Законе о поездках на Тайвань» серьезно нарушают принцип «одного Китая», китайская сторона выражает в этой связи серьезное недовольство и решительный протест", — сообщается в заявлении дипмиссии.
В сообщении подчеркнули, что политика «одного Китая» (согласно которой Тайвань не рассматривается, как автономный регион страны — "Газета.Ru") является основой политических отношений КНР и США.
Ранее сообщалось, что Трамп подписал закон об укреплении отношений с Тайванем.
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