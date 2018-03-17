В Китае осудили сотрудничество США и Тайваня

Власти Китая выразили решительный протест в связи с принятием закона об укреплении сотрудничества США и Тайваня, который подписал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп . Об этом сообщается на сайте посольства Китая в США.

"Соответствующие положения в «Законе о поездках на Тайвань» серьезно нарушают принцип «одного Китая», китайская сторона выражает в этой связи серьезное недовольство и решительный протест", — сообщается в заявлении дипмиссии.

В сообщении подчеркнули, что политика «одного Китая» (согласно которой Тайвань не рассматривается, как автономный регион страны — "Газета.Ru" ) является основой политических отношений КНР и США.

Ранее сообщалось, что Трамп подписал закон об укреплении отношений с Тайванем.