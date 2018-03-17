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Порошенко рассчитывает на финансовую поддержку Германии
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Порошенко рассчитывает на финансовую поддержку Германии 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко в интервью изданиям немецкой медиагруппы Funke заявил, что рассчитывает на политическую и финансовую поддержку со стороны ФРГ.
"От Германии мы, в первую очередь, ожидаем политической, финансовой и гуманитарной поддержки", — сказал Порошенко.
Кроме того, он отметил, что надеется на поставки оружия из США, а также из таких стран, как Канада, Франция и Литва.
Ранее госдепартамент США одобрил продажу Украине 37 противотанковых комплексов Javelin и 210 ракет к ним на 47 миллионов долларов. Теперь стороны могут заключить контракт. Как отметили в Пентагоне, сделка «будет способствовать внешней политике и национальной безопасности США путем повышения безопасности Украины», но не изменит военный баланс в регионе.
РФ неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию кризиса в Донбассе и реализации минских соглашений. Замглавы МИД РФ Григорий Карасин также заявил РИА Новости, что Россия обеспокоена планирующейся поставкой летальных вооружений на Украину.
Против поставок оружия на Украину высказалось большинство европейских политиков. Так, бывший председатель ОБСЕ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявлял, что поставки оружия на Украину являются очень рискованным и контрпродуктивным путем выхода из кризиса.
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