Порошенко рассчитывает на финансовую поддержку Германии

"От Германии мы, в первую очередь, ожидаем политической, финансовой и гуманитарной поддержки", — сказал Порошенко.

Франция и Литва. Кроме того, он отметил, что надеется на поставки оружия из США , а также из таких стран, как Канада

Ранее госдепартамент США одобрил продажу Украине 37 противотанковых комплексов Javelin и 210 ракет к ним на 47 миллионов долларов. Теперь стороны могут заключить контракт. Как отметили в Пентагоне , сделка «будет способствовать внешней политике и национальной безопасности США путем повышения безопасности Украины», но не изменит военный баланс в регионе.

РФ неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков , поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию кризиса в Донбассе и реализации минских соглашений. Замглавы МИД РФ Григорий Карасин также заявил РИА Новости, что Россия обеспокоена планирующейся поставкой летальных вооружений на Украину.