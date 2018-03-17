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Гройсман подсчитал долг «Газпрома» перед Украиной
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Гройсман подсчитал долг «Газпрома» перед Украиной 

Аргументы и Факты 8 часов назад
Фото: Аргументы и Факты
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что долг «Газпрома» перед Киевом составляет 8,5 миллиарда долларов, передает РИА Новости.
«На сегодняшний день после решения Стокгольмского арбитража это уже почти 8,5 миллиардов долларов: 2,5 миллиарда по решению Стокгольма и еще 6 миллиардов по решению украинских судов — по иску Антимонопольного комитета и министерства юстиции», — сказал глава украинского правительства.
Также Гройсман обвинил российскую компанию в нежелании выполнять решение арбитража и не исключил ареста имущества российской компании на Украине.
Ранее Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» выплатить Украине 2,56 миллиарда долларов за недопоставку газа через Украину. Российская компания не согласилась с решением и объявила о расторжении контрактов с «Нафтогазом».
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