Гройсман подсчитал долг «Газпрома» перед Украиной

«На сегодняшний день после решения Стокгольмского арбитража это уже почти 8,5 миллиардов долларов: 2,5 миллиарда по решению Стокгольма и еще 6 миллиардов по решению украинских судов — по иску Антимонопольного комитета и министерства юстиции », — сказал глава украинского правительства

Также Гройсман обвинил российскую компанию в нежелании выполнять решение арбитража и не исключил ареста имущества российской компании на Украине.