Глава МИД Канады объявила о выделении Украине более $4 млн на армию 

Канада намерена направить $4,65 млн Украине для поддержки вооружённых сил страны. Об этом заявила глава канадского МИД Христя Фриланд. «Сегодня, чтобы помочь укреплению устойчивости Украины, я объявляю (о выделении, — RT) $4,65 млн для поддержки вооруженных сил Украины», — приводятся слова Фриланд на сайте правительства Канады.
По её словам, эти средства будут направлены на покупку оборудования для оказания первой помощи и на обучение украинской военной полиции.
Ранее стало известно, что Еврокомиссия в 2018 году намерена выделить €32,5 млн на региональное развитие Украины.