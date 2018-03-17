Глава МИД Канады объявила о выделении Украине более $4 млн на армию

Канада намерена направить $4,65 млн Украине для поддержки вооружённых сил страны. Об этом заявила глава канадского МИД Христя Фриланд . «Сегодня, чтобы помочь укреплению устойчивости Украины, я объявляю (о выделении, — RT) $4,65 млн для поддержки вооруженных сил Украины», — приводятся слова Фриланд на сайте правительства Канады.

По её словам, эти средства будут направлены на покупку оборудования для оказания первой помощи и на обучение украинской военной полиции.