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США всегда готовы ввести новые санкции против Ирана, заявил Белый дом
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США всегда готовы ввести новые санкции против Ирана, заявил Белый дом 

РИА Новости 14 часов назад
Фото: РИА Новости
ВАШИНГТОН, 16 мар — РИА Новости. США пока не вводят новые санкции против Ирана, но всегда рассматривают такую возможность, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
"У нас нет никаких новых объявлений насчет санкций, но мы всегда рассматриваем наилучший способ продвигать и защищать американцев и продвигать повестку дня президента (США)", — заявила Сандерс на брифинге.
Таким образом пресс-секретарь ответила на вопрос, готовы ли США ввести новые санкции против Ирана, что ранее предложили Великобритания, Франция и Германия. По данным агентства Рейтер, Лондон, Париж и Берлин направили странам-членам ЕС предложение ввести новые санкции против Ирана в связи с его ракетной программой и ролью в сирийском конфликте.
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