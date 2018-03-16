США всегда готовы ввести новые санкции против Ирана, заявил Белый дом

"У нас нет никаких новых объявлений насчет санкций, но мы всегда рассматриваем наилучший способ продвигать и защищать американцев и продвигать повестку дня президента (США)", — заявила Сандерс на брифинге.