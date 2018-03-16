В МИД назвали решение Киева по выборам президента России беспрецедентным 

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Рогозин: США "открывают ящик Пандоры" заявлениями о космическом оружии

Москва потребовала от Киева обеспечить безопасность диппредставительств РФ

Силы в США, разрушающие отношения с Россией, играют с огнем, заявил Рябков