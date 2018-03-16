Госстат Украины отчитался о восьмикратном росте дефицита внешней торговли

Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, экспорт товаров из Украины за указанный период по сравнению с аналогичным периодом 2017 года вырос на 23,5% — до $3,7 млрд, импорт — на 31,4%, превысив $4 млрд

Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,93 (за январь 2017 года — 0,99), внешнеторговые операции проводились с партнерами из 191 страны мира.

По информации Госстата, объем экспорта товаров в страны Европейского Союза вырос на 43,4% — до $1,7 млрд, импорта товаров из стран ЕС — на 25,2%, до $1,5 млрд Объем экспорта товаров в Российскую Федерацию вырос на 0,2% — до $264,3 млн, импорта товаров из РФ — на 32%, до $692 млн Как отмечал ранее в комментарии Ukraina.ru президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко , сравнивать экспорт в одну страну — Россию — с экспортом в объединение государств, которым является ЕС, некорректно. В действительности ни одна европейская страна не входит в пятерку по уровню украинского экспорта.

Китай, Турция, «По странам первое место занимает Россия, потом Египет Индия и только потом Польша », — констатировал Охрименко.

По оценкам Государственной службы статистики Украины, внешнеторговый баланс Украины по итогам 2017 года сведен с дефицитом в $2,6 млрд против $541,6 миллиона долларов профицита за предыдущий год. Национальный банк Украины обнародовал свои оценки, согласно которым баланс внешней торговли товарами и услугами Украины в 2017 году намного больше — $6,8 млрд, что на 25,2% больше дефицита за 2016 год.