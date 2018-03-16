Ещё
Трамп попросил Южную Корею проявлять гибкость в торговых отношениях
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп попросил Южную Корею проявлять гибкость в торговых отношениях 

Газета.Ru 18 часов назад
Фото: Carolyn Kaster/AP
Президент США Дональд Трамп попросил чиновников Южной Кореи проявлять гибкость в торговых переговорах. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Сеула.
Уточняется, что Южная Корея и США собираются провести третий раунд переговоров о внесении поправок в существующее двустороннее соглашение о свободной торговле.
Трамп неоднократно заявлял, что сделка по свободной торговле с Южной Кореей является «несправедливой».
Ранее сообщалось, что Южная Корея хочет наложить санкции на США за стиральные машины.
Газета.Ru: последние новости
В МИД России вызвали британского посла Трамп и Абэ обсудили возможные переговоры США и КНДР В Китае осудили сотрудничество США и Тайваня
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия объявила об ответных мерах против Британии272
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля709
Прилепин нашел способ решения «украинской проблемы»57
Стало известно о состоянии дочери Кончаловского32
Россия бьется со смертельно опасным противником405
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Криминал
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение