Трамп попросил Южную Корею проявлять гибкость в торговых отношениях

Уточняется, что Южная Корея и США собираются провести третий раунд переговоров о внесении поправок в существующее двустороннее соглашение о свободной торговле.

Трамп неоднократно заявлял, что сделка по свободной торговле с Южной Кореей является «несправедливой».

Ранее сообщалось, что Южная Корея хочет наложить санкции на США за стиральные машины.