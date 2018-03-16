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Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью военных при крушении вертолёта США в Ираке
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Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью военных при крушении вертолёта США в Ираке 

RT на русском 18 часов назад
Американский президент Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью военнослужащих США из-за крушения военного вертолёта типа HH-60 Pave Hawk в Ираке. «Наши мысли и молитвы обращены к семьям и близким отважных военнослужащих, погибших в результате крушения вертолёта на иракско-сирийской границе вчера. Их жертва в служении нашей стране никогда не будет забыта», — написал Трамп в Twitter.
В ночь на 16 марта сообщалось, что военный вертолёт типа HH-60 Pave Hawk США потерпел крушение в Ираке недалеко от сирийской границы. Позднее в командовании заявили, что в результате происшествия погибли семь человек.
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