Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью военных при крушении вертолёта США в Ираке

Американский президент Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью военнослужащих США из-за крушения военного вертолёта типа HH-60 Pave Hawk в Ираке . «Наши мысли и молитвы обращены к семьям и близким отважных военнослужащих, погибших в результате крушения вертолёта на иракско-сирийской границе вчера. Их жертва в служении нашей стране никогда не будет забыта», — написал Трамп в Twitter.

В ночь на 16 марта сообщалось, что военный вертолёт типа HH-60 Pave Hawk США потерпел крушение в Ираке недалеко от сирийской границы. Позднее в командовании заявили, что в результате происшествия погибли семь человек.