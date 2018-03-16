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СБУ пригрозила уголовной уголовной ответственностью за участие в организации выборов в Крыму
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СБУ пригрозила уголовной уголовной ответственностью за участие в организации выборов в Крыму 

Rambler News Service 21 час назад
Служба безопасности Украины (СБУ) пригрозила гражданам страны уголовной ответственностью за участие и содействие проведению выборов президента России на территории Крыма.
«Служба безопасности Украины предупреждает граждан Украины об уголовной ответственности за участие в организации и содействии проведению незаконных выборов президента РФ на временно аннексированной территории Автономной Республики Крым», — говорится в сообщении СБУ.
Спецслужба также призвала украинских граждан, проживающих в Крыму, воздержаться от участия в выборах.
Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года.
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