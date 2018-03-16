СБУ пригрозила уголовной уголовной ответственностью за участие в организации выборов в Крыму

Служба безопасности Украины (СБУ) пригрозила гражданам страны уголовной ответственностью за участие и содействие проведению выборов президента России на территории Крыма «Служба безопасности Украины предупреждает граждан Украины об уголовной ответственности за участие в организации и содействии проведению незаконных выборов президента РФ на временно аннексированной территории Автономной Республики Крым», — говорится в сообщении СБУ. Спецслужба также призвала украинских граждан, проживающих в Крыму, воздержаться от участия в выборах. Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года.