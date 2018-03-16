В Закарпатье разбили автомобили с венгерскими номерами

Как сообщает местное издание mukachevo.net, в ночь на пятницу у девяти автомобилей неизвестные выбили стекла.

Отмечается, что злоумышленники нападали исключительно на машины с венгерскими номерами. Припаркованные рядом автомобили с украинскими номерами остались нетронытыми.

Напомним, в феврале произошел поджог здания венгерского общества в Закарпатье. В Киеве предположили, что к инциденту могут быть причастны граждане Польши Адриан Марглевский и Томаш Шимковяк, которых задержали. Еще один поджог венгерского общества в украинском Ужгороде произошел в ночь 27 февраля.