Ещё
В Закарпатье разбили автомобили с венгерскими номерами
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Закарпатье разбили автомобили с венгерскими номерами 

Деловая газета «Взгляд» 22 часа назад
Фото: РИА Новости
В городе Берегово Закарпатской области Украины неизвестные повредили девять автомобилей с венгерскими момерами.
Как сообщает местное издание mukachevo.net, в ночь на пятницу у девяти автомобилей неизвестные выбили стекла.
Отмечается, что злоумышленники нападали исключительно на машины с венгерскими номерами. Припаркованные рядом автомобили с украинскими номерами остались нетронытыми.
Напомним, в феврале произошел поджог здания венгерского общества в Закарпатье. В Киеве предположили, что к инциденту могут быть причастны граждане Польши Адриан Марглевский и Томаш Шимковяк, которых задержали. Еще один поджог венгерского общества в украинском Ужгороде произошел в ночь 27 февраля.
Напряженность в отношениях Киева и Будапешта возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающим возможность обучения на языках нацменьшинств.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Абхазия способна сбить американский самолет-разведчик Названы последствия выхода Украины из СНГ Посол России описал дело Скрипаля как шахматную партию
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия объявила об ответных мерах против Британии410
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля714
Прилепин нашел способ решения «украинской проблемы»86
Дайнеко пострадала в страшной аварии20
Стало известно о состоянии дочери Кончаловского35
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Криминал
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение