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Украина планирует порвать экономические отношения с Россией
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Украина планирует порвать экономические отношения с Россией 

ТК «Звезда» 22 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Украина намерена разорвать экономические отношения с Россией.
Глава украинского правительства Владимир Гройсман заявил, что кабмин страны намерен прекратить действие программы экономического сотрудничества между Украиной и Российской Федерацией.
«Мы работаем над тем, чтобы переориентировать нашу экономику от той привязки, которую постоянно нам навязывала РФ. Я дал поручение, мы готовим решение правительства, думаю, в среду (21 марта) его примем», — приводит «112 Украина» слова Гройсмана.
Он пояснил, что речь идет о расторжении программы экономического сотрудничества, заключенной в 2011 году.
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