Украина планирует порвать экономические отношения с Россией

Украина намерена разорвать экономические отношения с Россией

«Мы работаем над тем, чтобы переориентировать нашу экономику от той привязки, которую постоянно нам навязывала РФ. Я дал поручение, мы готовим решение правительства, думаю, в среду (21 марта) его примем», — приводит «112 Украина» слова Гройсмана.

Он пояснил, что речь идет о расторжении программы экономического сотрудничества, заключенной в 2011 году.