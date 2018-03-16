Киев заявил о планах расторгнуть программу экономического сотрудничества с Россией

«Готовим решение правительства о расторжении программы экономического сотрудничества, подписанной в 2011 году», — заявил Гройсман в интервью телеканалу «112 Украина ».

Он заявил о планах Украины «максимально развивать собственную экономику» «Будем ограничивать и ликвидировать сотрудничество с государством-агрессором», — отметил премьер, добавив также, что Киев ищет экономический интерес на западе.

Программа экономического сотрудничества на 2011-2020 годы между Украиной и Россией предусматривает, в частности, углубление режима свободной торговли и взаимной защиты инвестиций, создание интегрированной системы платёжно-расчётных операций, обеспечение свободного передвижения граждан обеих стран.

Ранее украинский МИД подготовил предложения для президента страны Петра Порошенко по выходу Украины из СНГ и денонсации Договора о дружбе между Москвой и Киевом.