Киев заявил о планах расторгнуть программу экономического сотрудничества с Россией 

Глава украинского правительства Владимир Гройсман заявил, что Киев готовит постановление о расторжении программы экономического сотрудничества с Россией.
«Готовим решение правительства о расторжении программы экономического сотрудничества, подписанной в 2011 году», — заявил Гройсман в интервью телеканалу «112 Украина».
Он заявил о планах Украины «максимально развивать собственную экономику» «Будем ограничивать и ликвидировать сотрудничество с государством-агрессором», — отметил премьер, добавив также, что Киев ищет экономический интерес на западе.
Программа экономического сотрудничества на 2011-2020 годы между Украиной и Россией предусматривает, в частности, углубление режима свободной торговли и взаимной защиты инвестиций, создание интегрированной системы платёжно-расчётных операций, обеспечение свободного передвижения граждан обеих стран.
Ранее украинский МИД подготовил предложения для президента страны Петра Порошенко по выходу Украины из СНГ и денонсации Договора о дружбе между Москвой и Киевом.
При этом еще в январе украинские власти наотрез отказывались разрывать этот договор, поскольку, как говорил депутат Госдумы Константин Затулин, украинские власти считали выгодным его существование.