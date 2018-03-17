Климкин: Украина пока не будет предлагать в Совбезе ООН резолюцию о миротворцах

«Мы эту резолюцию по согласованию с нашими коллегами сознательно не будем класть в Совете безопасности ( ООН ), так как только мы её положим, Россия будет пытаться манипулировать», — сказал он.

Он также заявил, что проект будет предложен в Совбезе ООН «как только мы дожмём Россию, чтобы она серьёзно разговаривала о миссии».

Ранее Климкин заявил, что в Донбасс необходимо ввести более 15 тыс. миротворцев ООН.