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Климкин: Украина пока не будет предлагать в Совбезе ООН резолюцию о миротворцах
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Климкин: Украина пока не будет предлагать в Совбезе ООН резолюцию о миротворцах 

RT на русском 9 часов назад
Фото: Военное обозрение
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев пока сознательно не будет предлагать в Совете Безопасности ООН свой проект резолюции о миротворческой миссии в Донбассе. Об этом сообщает УНН.
«Мы эту резолюцию по согласованию с нашими коллегами сознательно не будем класть в Совете безопасности (ООН), так как только мы её положим, Россия будет пытаться манипулировать», — сказал он.
Он также заявил, что проект будет предложен в Совбезе ООН «как только мы дожмём Россию, чтобы она серьёзно разговаривала о миссии».
Ранее Климкин заявил, что в Донбасс необходимо ввести более 15 тыс. миротворцев ООН.
RT на русском: последние новости
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