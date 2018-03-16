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Климкин считает, что США запустили цепную реакцию и теперь Украина получит всевозможное оружие
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Климкин считает, что США запустили цепную реакцию и теперь Украина получит всевозможное оружие 

Украина.ру 16 марта 2018
Фото: Украина.ру
Об этом пишет РИА Новости.
«Я считаю, что такая цепная реакция однозначно запущена. Она будет работать», — заявил Климкин в интервью Би-Би-Си Украина. Текст опубликован 16 марта на сайте издания.
По его словам, Киев намерен вести переговоры со всеми иностранными партнерами о поставках оружия.
«И мы говорим не только об обороне, а и о другом оружии. Ведь необходимо воевать всеми видами вооружения», — добавил Климикин.
Ранее Госдепартамент США одобрил продажу Украине 37 противотанковых комплексов Javelin.
РФ неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию кризиса в Донбассе и реализации минских соглашений. Замглавы МИД РФ Григорий Карасин также заявлял, что Россия обеспокоена планирующейся поставкой летальных вооружений на Украину.
Против поставок оружия на Украину высказалось большинство европейских политиков. Так, бывший председатель ОБСЕ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отмечал, что поставки оружия на Украину являются очень рискованным и контрпродуктивным путем выхода из кризиса.
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