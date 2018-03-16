Климкин считает, что США запустили цепную реакцию и теперь Украина получит всевозможное оружие

«Я считаю, что такая цепная реакция однозначно запущена. Она будет работать», — заявил Климкин в интервью Би-Би-Си Украина . Текст опубликован 16 марта на сайте издания.

По его словам, Киев намерен вести переговоры со всеми иностранными партнерами о поставках оружия.

«И мы говорим не только об обороне, а и о другом оружии. Ведь необходимо воевать всеми видами вооружения», — добавил Климикин.

Ранее Госдепартамент США одобрил продажу Украине 37 противотанковых комплексов Javelin.

РФ неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков , поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию кризиса в Донбассе и реализации минских соглашений. Замглавы МИД РФ Григорий Карасин также заявлял, что Россия обеспокоена планирующейся поставкой летальных вооружений на Украину.