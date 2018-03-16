Американский офицер: Киев — не союзник Вашингтона, не стоит ради него жертвовать отношениями с Россией

«Военный альянс обязывает нас жертвовать нашими людьми на благо союзников. Столь значительные жертвы возможны, если на кону ключевые национальные интересы Америки. Не менее важно, чтобы другая сторона была готова так же пожертвовать чем-то ради безопасности США. В этом случае нет ни того, ни другого. В выигрыше только Киев, а Америка безвозмездно берет на себя все риски», — отметил он.

Дэвис подчеркнул, что Киев — не союзник Вашингтона и вряд ли стоит жертвовать ради него отношениями с РФ

Он также заявил, что поставки 210 ракет комплекса «Джавелин» хватит на 4-5 механизированных или пехотных батальонов. Это поможет ВСУ решить локальные тактические задачи, но в стратегическом отношении этого недостаточно, чтобы изменить расстановку сил на поле боя.