Об этом заявил бывший подполковник армии США, военный аналитик Дэниел Дэвис в статье для журнала The National Interest.
«Военный альянс обязывает нас жертвовать нашими людьми на благо союзников. Столь значительные жертвы возможны, если на кону ключевые национальные интересы Америки. Не менее важно, чтобы другая сторона была готова так же пожертвовать чем-то ради безопасности США. В этом случае нет ни того, ни другого. В выигрыше только Киев, а Америка безвозмездно берет на себя все риски», — отметил он.
Дэвис подчеркнул, что Киев — не союзник Вашингтона и вряд ли стоит жертвовать ради него отношениями с РФ.
Он также заявил, что поставки 210 ракет комплекса «Джавелин» хватит на 4-5 механизированных или пехотных батальонов. Это поможет ВСУ решить локальные тактические задачи, но в стратегическом отношении этого недостаточно, чтобы изменить расстановку сил на поле боя.
Ранее Госдеп США одобрил продажу Украине 37 противотанковых ракетных комплексов «Джавелин» и 210 ракет на сумму $47 млн Обучением украинцев будут заниматься американские инструкторы. РФ, ЛНР и ДНР заявляли, что поставка Украине американского оружия лишь будет способствовать эскалации конфликта.