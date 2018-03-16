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США пригрозили России усилением давления
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США пригрозили России усилением давления 

Украина.ру 16 марта 2018
Фото: Украина.ру
Об этом заявила представитель делегации США ООН Келли Карри, передает «Укринформ».
«Соединенные Штаты будут сохранять и усиливать, если это будет необходимо, давление на Москву, чтобы она вывела свои силы и оружие из Украины», — заявила она.
Она напомнила заявление Никки Хейли, что США считают ответственной РФ за инцидент с экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем.
По словам представителя США, Вашингтон продолжит в полной мере поддерживать суверенитет Украины.
При этом санкции продолжат действие.
Вчера США расширили санкционный список в отношении РФ. Как сообщили СМИ, эти санкции были вызваны якобы вмешательством российских хакеров в энергосистему страны.
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