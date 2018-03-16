США пригрозили России усилением давления

«Соединенные Штаты будут сохранять и усиливать, если это будет необходимо, давление на Москву , чтобы она вывела свои силы и оружие из Украины », — заявила она.

По словам представителя США, Вашингтон продолжит в полной мере поддерживать суверенитет Украины.

При этом санкции продолжат действие.

Вчера США расширили санкционный список в отношении РФ. Как сообщили СМИ, эти санкции были вызваны якобы вмешательством российских хакеров в энергосистему страны.