Лавров: любое использование силы США против Сирии недопустимо

"Напоминаем, что любое использование силы в отношении Дамаска на основе надуманных предлогов недопустимо. Прозвучавшие недавно угрозы в нанесения односторонних военных ударов США по Сирии, включая Дамаск, как это было в апреле прошлого года на основе голословных обвинений в применении правительством Сирии химического оружия, неприемлемы и недопустимы", — отметил глава российского МИД.