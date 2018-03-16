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Лавров: любое использование силы США против Сирии недопустимо
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Лавров: любое использование силы США против Сирии недопустимо 

ТАСС 16 марта 2018
АСТАНА, 16 марта. /ТАСС/. Любое использование силы США против Дамаска на основе надуманных предлогов и голословных обвинений, как это было в апреле прошлого года, недопустимо. Об этом заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам министерской встречи стран-гарантов (Россия, Иран, Турция) режима прекращения боевых действий в Сирии.
"Напоминаем, что любое использование силы в отношении Дамаска на основе надуманных предлогов недопустимо. Прозвучавшие недавно угрозы в нанесения односторонних военных ударов США по Сирии, включая Дамаск, как это было в апреле прошлого года на основе голословных обвинений в применении правительством Сирии химического оружия, неприемлемы и недопустимы", — отметил глава российского МИД.
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