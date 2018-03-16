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Силы в США, разрушающие отношения с Россией, играют с огнем, заявил Рябков
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Силы в США, разрушающие отношения с Россией, играют с огнем, заявил Рябков 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. СИЛЫ В США, КОТОРЫЕ САНКЦИЯМИ СТРЕМЯТСЯ РАЗРУШИТЬ ОТНОШЕНИЯ С РФ, ИГРАЮТ С ОГНЕМ, РАСШАТЫВАЯ ГЛОБАЛЬНУЮ СТАБИЛЬНОСТЬ — РЯБКОВ
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