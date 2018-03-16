Посол России описал дело Скрипаля как шахматную партию 

Взаимодействие Москвы и Лондона по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля похоже на шахматную партию, заявил посол России в Великобритании Александр Яковенко.
Яковенко в эфире «России 24» заявил, что взаимодействие России и Британии по Скрипалю — «это большая шахматная партия, которую мы будем играть», передает ТАСС.
«Вот эта вся информационная кампания, которая сегодня проводится, рано или поздно, через день, через два выдохнется, потому что нет существа, которым можно подпитывать эту информационную кампанию: нет ни одного факта, и никакая информация не разглашается» — сказал посол.
Он подчеркнул, что Россия имеет «очень серьезные претензии» к британской стороне о ходе двустороннего взаимодействия в расследовании отравления Скрипаля и его дочери, так как Москва не получила необходимых ответов.
Так, например, «никто не видел фотографий Юлии Скрипаль и ее отца, никто не знает, в каком состоянии они находятся, никто не знает вообще, как идет расследование».
«На все эти вопросы мы не можем получить ответы. Британцы активно уходят от этой темы. Это нарушение международного права, Венской конвенции, но, к сожалению, британцы очень часто себе позволяют этакий колониальный стиль», — сказал Яковенко.
Посол России в Лондоне добавил, что, вероятно, Великобритания не желает сотрудничать с Россией касательно и других запросов, которые сделала российская сторона. Речь идет, в частности, о классификации отравляющего вещества.
«По их классификации, это отравляющее вещество A-234, британская классификация», — сообщил посол.
Напомним, 66-летний Скрипаль, его 33-летняя дочь Юлия и еще 10 человек были отравлены нервно-паралитическим веществом в городе Солсбери в Великобритании 4 марта. Скрипаль и его дочь находятся в коме.
В понедельник премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль был отравлен в британском Солсбери российским боевым нервно-паралитическим отравляющим веществом «Новичок». Также Лондон принял решение выслать 23 российских дипломатов.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что дело Скрипаля является вызовом безопасности Североатлантического альянса.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о странном соседстве Солсбери, где отравили Скрипаля, с химической лабораторией в Портон-Дауне. После инцидента с экс-полковником ГРУ стало известно, что Великобритания выделит 48 млн фунтов стерлингов (67,1 млн долларов) на строительство Центра по защите от химического оружия, который расположится как раз в Солсбери на базе лаборатории научно-технических оборонных исследований «Портон-Даун».
Химик Игорь Никулин ранее в комментарии газете ВЗГЛЯД также отмечал, что к организации отравления Сергея Скрипаля может быть причастна лаборатория «Портон-Даун», которая занималась анализом вещества, найденного в организме перебежчика.