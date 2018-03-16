Посол России описал дело Скрипаля как шахматную партию

«Вот эта вся информационная кампания, которая сегодня проводится, рано или поздно, через день, через два выдохнется, потому что нет существа, которым можно подпитывать эту информационную кампанию: нет ни одного факта, и никакая информация не разглашается» — сказал посол. Яковенко в эфире «России 24» заявил, что взаимодействие России и Британии по Скрипалю — «это большая шахматная партия, которую мы будем играть», передает ТАСС

Он подчеркнул, что Россия имеет «очень серьезные претензии» к британской стороне о ходе двустороннего взаимодействия в расследовании отравления Скрипаля и его дочери, так как Москва не получила необходимых ответов.

«На все эти вопросы мы не можем получить ответы. Британцы активно уходят от этой темы. Это нарушение международного права, Венской конвенции, но, к сожалению, британцы очень часто себе позволяют этакий колониальный стиль», — сказал Яковенко. Так, например, «никто не видел фотографий Юлии Скрипаль и ее отца, никто не знает, в каком состоянии они находятся, никто не знает вообще, как идет расследование».

«По их классификации, это отравляющее вещество A-234, британская классификация», — сообщил посол. Посол России в Лондоне добавил, что, вероятно, Великобритания не желает сотрудничать с Россией касательно и других запросов, которые сделала российская сторона. Речь идет, в частности, о классификации отравляющего вещества.

Напомним, 66-летний Скрипаль, его 33-летняя дочь Юлия и еще 10 человек были отравлены нервно-паралитическим веществом в городе Солсбери в Великобритании 4 марта. Скрипаль и его дочь находятся в коме.

В понедельник премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль был отравлен в британском Солсбери российским боевым нервно-паралитическим отравляющим веществом «Новичок». Также Лондон принял решение выслать 23 российских дипломатов.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о странном соседстве Солсбери, где отравили Скрипаля, с химической лабораторией в Портон-Дауне. После инцидента с экс-полковником ГРУ стало известно, что Великобритания выделит 48 млн фунтов стерлингов (67,1 млн долларов) на строительство Центра по защите от химического оружия, который расположится как раз в Солсбери на базе лаборатории научно-технических оборонных исследований «Портон-Даун».