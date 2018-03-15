Представитель Пентагона утверждает, что Россия ответственна за ситуацию в Восточной Гуте

Трансляция брифинга шла на сайте министерства обороны США.

"Россия может положить конец жертвам среди мирного населения в Восточной Гуте, — утверждала она. — Однако двуличная позиция оборачивается гибелью людей. Россия с точки зрения морали является соучастником и несет ответственность. Мы призываем Россию добиваться от режима [Башара] Асада прекращения убийств мирных граждан и создать условия для доставки остро необходимой гуманитарной помощи в Восточную Гуту".