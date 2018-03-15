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Представитель Пентагона утверждает, что Россия ответственна за ситуацию в Восточной Гуте
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Представитель Пентагона утверждает, что Россия ответственна за ситуацию в Восточной Гуте 

ТАСС 17 часов назад
НЬЮ-ЙОРК, 15 марта. /ТАСС/. Представитель Министерства обороны США Дана Уайт на брифинге в Пентагоне в четверг заявила, что Россия якобы несет ответственность за события в Восточной Гуте по Дамаском.
Трансляция брифинга шла на сайте министерства обороны США.
"Россия может положить конец жертвам среди мирного населения в Восточной Гуте, — утверждала она. — Однако двуличная позиция оборачивается гибелью людей. Россия с точки зрения морали является соучастником и несет ответственность. Мы призываем Россию добиваться от режима [Башара] Асада прекращения убийств мирных граждан и создать условия для доставки остро необходимой гуманитарной помощи в Восточную Гуту".
12 марта постоянный представитель США при ООН Никки Хейли на заседании Совета Безопасности заявила, что Вашингтон готов вновь нанести удар по Сирии, если ООН окажется неспособна добиться прекращения огня в Восточной Гуте. Во вторник начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов заявил, что Минобороны РФ готово принять ответные меры воздействия против вероятного ракетного удара США по Дамаску, если возникнет угроза находящимся там российским военным.
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