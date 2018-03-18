В ЛНР сообщили о срыве ВСУ развода сил

В ЛНР сообщили о срыве силовиками развода сил у Станицы Луганской

Украинские силовики в воскресенье сорвали разведение сил и средств у Станицы Луганской, заявил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко "Сегодня в районе предполагаемого участка разведения номер 1 в районе Станицы Луганской была выпущена в поставленные сроки белая сигнальная ракета, символизирующая, что Народная милиция была готова отвести свои силы и средства", — сказал Марочко. В среду участники контактной группы на заседании в Минске договорились о разведении сторонами конфликта сил и средств у Станицы Луганской 18 марта при отсутствии обстрелов на данном участке. "Также они (СММ ОБСЕ— ред.) подтвердили то, что никаких ответных действий ВСУ не предприняли. Это говорит еще раз о том, что Киев не намерен выполнять взятые на себя обязательства", — заявил Марочко. Он уточнил, что патруль СММ подтвердил эту информацию патрулю миссии на подконтрольной ВС Украины территории, поскольку из-за плохой погоды сигнала не было видно. Патруль СММ ОБСЕ на подконтрольной украинским силовики территории проинформировали о запуске ракеты ВС Украины.