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Нацбанк Украины продлил санкции против «дочек» российских банков
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Нацбанк Украины продлил санкции против «дочек» российских банков 

Rambler News Service 21 час назад
«Речь идет о запрете этим банкам осуществлять любые финансовые операции, предусматривающие перевод средств или вывод капиталов за пределы Украины в пользу связанных с банками лиц. Санкции направлены на защиту интересов клиентов, которые обслуживаются в указанных банках. Они также делают невозможным вывод этими банками капиталов из Украины в пользу материнских банков и других связанных с ними лиц», — говорится в сообщении.
Ранее президент Украины Петр Порошенко подписал указ, который утверждает решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о продлении указанных санкций. Впервые они были введены в марте 2017 года.
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