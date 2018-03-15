Главком НАТО в Европе обвинил Россию в невыполнении Минских соглашений

"Я не думаю, что Россия хочет разрешить этот конфликт сейчас, они определенно могут сделать больше, чтобы продвинуть (выполнение) Минских соглашений. Я думаю, они хотят «заморозить» события в свою пользу", — сказал генерал на слушаниях в комитете по вооруженным силам палаты представителей конгресса США.

По оценке Скапаротти, конфликт на Украине «находится в фазе горячей войны» и не является «замороженным конфликтом».