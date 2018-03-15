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Главком НАТО в Европе обвинил Россию в невыполнении Минских соглашений
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Главком НАТО в Европе обвинил Россию в невыполнении Минских соглашений 

РИА Новости 19 часов назад
ВАШИНГТОН, 15 мар — РИА Новости. Начальник европейского командования вооруженных сил США и глава Объединенных ВС НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти заявил, что Россия «намеренно не выполняет Минские соглашения», чтобы «заморозить» конфликт на Украине.
"Я не думаю, что Россия хочет разрешить этот конфликт сейчас, они определенно могут сделать больше, чтобы продвинуть (выполнение) Минских соглашений. Я думаю, они хотят «заморозить» события в свою пользу", — сказал генерал на слушаниях в комитете по вооруженным силам палаты представителей конгресса США.
По оценке Скапаротти, конфликт на Украине «находится в фазе горячей войны» и не является «замороженным конфликтом».
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