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Украина испугала Польшу своими товарами
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Украина испугала Польшу своими товарами 

Lenta.ru 23 часа назад
Фото: Lenta.ru
Польские бизнесмены выражают недовольство слишком большими объемами импорта товаров из Украины. Об этом сообщает газета «Украинская правда» со ссылкой на заявление вице-президента украинской-польской торговой палаты Эльжбеты Бодьо в рамках форума «Европа-Украина», проходящего в Польше.
По словам Бодьо, беспокойство в первую очередь высказывают представители польского аграрного бизнеса. Польские компании заговорили о возможности применения специальных мер в торговле с Украиной в рамках защитных мер ВТО.
Министр инвестиций и развития Польши Ежи Квецинский в рамках форума заявил, что в 2017 году украинский экспорт в Польшу рос быстрее, чем польский на Украину, сообщает «Укринформ». По его данным, объем товаров, поставляемых из Украины в Польшу, увеличился на 27 процентов и составил 2,1 миллиарда евро. Рост экспорта из Польши на Украину составил 24 процента и достиг 4,3 миллиарда евро. По оценке министра, улучшение польско-украинского экономического сотрудничества на уровне бизнеса является положительной тенденцией.
В то же время Квецинский отметил, что прямые польские инвестиции в Украину остаются небольшими и в 2017 году составили «несколько миллионов евро». «Зато несколько лет назад они были на уровне 200-300 миллионов евро в год», — отметил министр. По его словам, такое положение дел связано с тем, что «для польского бизнеса инвестирование в Украину является очень рискованным», цитирует Диалог.UA.
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