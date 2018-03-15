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Франция, ФРГ, США и Британия заявили, что инцидент со Скрипалем угрожает их безопасности
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Франция, ФРГ, США и Британия заявили, что инцидент со Скрипалем угрожает их безопасности 

ТАСС 21 час назад
ТАСС, 15 марта. Инцидент со Скрипалем угрожает безопасности Франции, Германии, США и Великобритании. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров стран.
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