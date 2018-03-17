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За жизнь Скрипаля ответственность несет Великобритания, заявили в МИД
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За жизнь Скрипаля ответственность несет Великобритания, заявили в МИД 

РИА Новости 16 часов назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. СКРИПАЛЬ, ЯВЛЯЯСЬ БРИТАНСКИМ ШПИОНОМ, БЫЛ ПЕРЕДАН ЛОНДОНУ «В ЦЕЛОСТИ И СОХРАННОСТИ», БРИТАНИЯ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЕГО ЖИЗНЬ — МИД РФ
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